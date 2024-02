Serpi (SIM Carabinieri) firma la rappresentatività per il primo sindacato delle Forze Armate

AgenPress. Si è tenuta questa mattina, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Gen. Emanuele De Santis, Capo Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare, la firma per la validazione della rappresentatività per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, come contemplato dalla legge 28 aprile 2022, n. 46.

Il SIM Carabinieri, come previsto, ha firmato per primo per ordine temporale e per numerico iscritti, attraverso il Segretario Generale Nazionale, Antonio Serpi, accompagnato dal Segretario Generale Nazionale Aggiunto, Antonio Aprile, in rappresentanza del primo sindacato militare delle Forze Armate con i suoi oltre diecimila iscritti a raggiungere questo traguardo.

“Quella di oggi è una giornata storica per tutti i Carabinieri” – ha dichiarato Serpi a margine della cerimonia – ” e l’obiettivo raggiunto è frutto del lavoro sinergico e capillare di tutte le segreterie SIM CC dislocate sul territorio nazionale, del riconoscimento e della fiducia che i nostri iscritti hanno riposto in noi.”

“La rappresentatività – ha proseguito Serpi – “ci consentirà di partecipare alla contrattazione per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare e all’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, così come previsto nell’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.”

Una data fondamentale quella di oggi, dunque, che entra nella storia di un’Arma dei Carabinieri sempre più al passo con i tempi, vicina al Paese e ai suoi più fedeli servitori.

“Abbiamo ancora tanta strada da fare insieme e quello di oggi è un riconoscimento importante per continuare il percorso iniziato cinque anni or sono.

Ogni giorno è un giorno in più verso il benessere dei nostri Carabinieri” ha concluso Serpi.