La madre di Navalny resiste alle pressioni per un “funerale segreto”. Minacciata ha firmato “morte naturale”

AgenPress – Le autorità russe hanno detto alla madre di Alexei Navalny che suo figlio sarebbe stato sepolto nella colonia penale artica dove sarebbe morto a meno che lei non avesse acconsentito entro tre ore a un funerale segreto. Lo ha detto la portavoce Kira Yarmysh.

“Un investigatore ha chiamato la madre di Alexei un’ora fa e le ha dato un ultimatum. O accetta un funerale segreto senza addio pubblico entro tre ore, oppure Alexei verrà sepolto nella colonia. Lyudmila Navalnaya ha rifiutato di negoziare con gli investigatori perché “non hanno l’autorità per decidere come e dove seppellire suo figlio”.

“Chiede che rispettino la legge, che obbliga gli investigatori a consegnare il corpo entro due giorni dalla determinazione delle cause della morte”, ha scritto Yarmysh.

Giovedì, Navalnaya ha detto che le era stato mostrato il corpo di suo figlio, ma che le autorità la stavano “ricattando” per farla seppellire con una cerimonia segreta.

Navalnaya ha detto che gli investigatori avevano minacciato di lasciare marcire il corpo di suo figlio a meno che non fosse stato sepolto in segreto. Ha detto che un investigatore le aveva detto: “Il tempo non è dalla tua parte. I cadaveri si decompongono”.

Navalnaya è stata costretta a firmare un certificato di morte in cui si dichiarava che suo figlio era morto per cause naturali.

Le autorità carcerarie russe hanno riferito che Navalny si è sentito male dopo una passeggiata e ha presto perso conoscenza nella prigione della città di Kharp. È arrivata un’ambulanza ma non è stato possibile rianimarlo.