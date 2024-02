Ue, Adinolfi (Lega), bene Selvaggi a Corte Conti Ue

AgenPress. “Il parere positivo della Commissione per la revisione dei bilanci del Parlamento europeo alla candidatura di Manfredi Selvaggi come componente italiano della Corte dei Conti europea. Ho seguito il file personalmente, passo dopo passo, Selvaggi è la persona giusta e il voto di oggi, che ha ottenuto un’ampia maggioranza trasversale, ne è la conferma. Spiace che Pd e M5s, con la loro opposizione a prescindere, non abbiano voluto dare il proprio sostegno a una candidatura che, alla prova dei fatti, ha ottenuto il sostegno da parte della maggioranza dei gruppi europei del Parlamento”.

Così in una nota Matteo Adinolfi, europarlamentare della Lega, componente della commissione per la revisione dei bilanci, relatore del provvedimento.