Russia. Negli ultimi due anni Putin ha fatto arrestare 20mila persone contrari alla guerra in Ucraina

AgenPress – Quasi 20.000 arresti, 848 persone processate e 267 incarcerate sono il risultato di due anni di repressione delle proteste contro la guerra di Putin all’Ucraina.

Lo ha riferito oggi il portale OVD-Info, specializzato nel monitoraggio degli interventi della polizia . Parte della repressione dell’opposizione interna russa alla guerra scatenata dal presidente Vladimir Putin contro l’Ucraina comprende anche “leggi che appaiono regolarmente contrarie al buon senso e alla Costituzione”.

Poco dopo che le truppe russe hanno invaso il paese vicino nel febbraio 2022, i legislatori russi hanno approvato una disposizione che prevede la minaccia di fino a 15 anni di carcere per aver diffuso “bugie” sulle forze armate. Le autorità e i tribunali russi etichettano come “false” tutte le informazioni che contraddicono l’interpretazione ufficiale della guerra contro l’Ucraina.

Dei 19.855 arresti per posizione pacifista, la maggior parte è avvenuta immediatamente dopo l’invasione e successivamente dopo l’annuncio di una mobilitazione parziale l’anno prima dello scorso settembre per integrare le perdite delle forze d’invasione. Mosca (9.086), San Pietroburgo (5.475) e la regione di Novosibirsk (551) hanno rappresentato la quota maggiore di arresti.

OVD-Info è venuta a conoscenza del perseguimento penale di 489 oppositori nel primo anno di guerra, di altri 342 l’anno scorso e di 15 nuovi all’inizio di quest’anno. In totale, il portale ha appreso di 848 persone perseguite. Un quinto di loro (170) sono donne.

Nell’anno “prebellico” 2021, il numero delle persone perseguite per motivi politici era 473, mentre nel 2022 era già 732. Quasi due terzi dei procedimenti penali per motivi politici sono ricaduti su casi contro la guerra.

Almeno 267 persone sono finite dietro le sbarre, 13 persone hanno già scontato pene detentive.

I russi pacifisti vengono spesso perseguiti per attività su Internet, cioè per video, post e commenti sui social network. Di seguito sono riportate varie azioni che consentono di esprimere l’opposizione alla guerra non solo nella realtà virtuale, dalla distruzione dei “simboli patriottici” a sostegno della guerra ai segnali contro la guerra fino all’incendio delle amministrazioni militari. I partecipanti detenuti alle proteste contro la guerra sono spesso accusati di violenza contro gli agenti di polizia. E le dichiarazioni di approvazione delle azioni contro la guerra spesso portano ad accuse di “appoggio al terrorismo”, o di incitamento pubblico ad attività antistatali, di riabilitazione del nazismo o di screditamento delle forze armate.

La durata media delle sentenze pronunciate dai tribunali è aumentata da 36 mesi nel 2022 a 70 mesi l’anno scorso. L’anno scorso, i tribunali nella maggior parte dei casi hanno emesso condanne che vanno dai quattro ai sette anni di reclusione, ma si sono verificati anche casi di condanne superiori a dieci anni.

Secondo il server Mediazona, durante i due anni di guerra le autorità russe hanno aperto complessivamente 8.696 procedimenti amministrativi per proteste contro la guerra, ma lo scorso anno il loro numero è diminuito drasticamente perché non vi sono state proteste su larga scala Le proteste contro la guerra e procedimenti giudiziari simili per pubblicazioni su Internet e sui social network richiedono troppo lavoro per identificare i sospetti, raccogliere prove e opinioni di esperti.

OVD-Info menziona anche 231 casi di persecuzione extragiudiziale, che vanno dall’imposizione del pentimento pubblico al licenziamento dal lavoro fino alla confisca o distruzione di proprietà. C’è stato anche un aumento della censura, l’attribuzione dell’etichetta di “agenti stranieri” o l’inclusione nella lista nera delle “organizzazioni indesiderate”.