Pescara. Pitbull aggredisce due persone, uccide un cane ed un gatto. Era uscito da un cancello rimasto aperto

AgenPress – L’episodio è avvenuto a Montesilvano (Pescara) alle 12:30 in via Spagna. In ospedale sono finite due donne, una di 87 anni e l’altra di 54, in seguito all’aggressione di un pitbull. La prima è stata trasportata in ambulanza: al momento è in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso; si sospetta che, nella caduta, abbia riportato, tra l’altro, la frattura del femore. L’altra donna ha raggiunto l’ospedale autonomamente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, oltre a personale della Asl di Pescara. Secondo le prime informazioni il pitbull, fuggito da una casa approfittando del cancello aperto, ha azzannato e ucciso un altro cane, ferendo poi la proprietaria del povero animale e un’altra persona. Morto anche il gatto azzannato dal cane. Il pitbull è stato catturato dal personale veterinario della Asl di Pescara e trasportato al canile sanitario dove è attualmente in osservazione. Sono in corso accertamenti in quanto non sarebbe il primo episodio di aggressione ai danni di animali e persone di cui si rende protagonista.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia Locale coordinata dal comandante Nicolino Casale.

Il cane non è nuovo ad episodi del genere: a settembre aveva aggredito e ucciso un altro cane, ferendo il proprietario, e nei giorni scorsi ha provocato la morte di un bassotto.

Il consigliere delegato al Mondo animale del Comune di Montesilvano, Giuseppe Manganiello racconta che “a settembre, subito dopo quell’episodio – sottolinea il consigliere – erano state elevate delle sanzioni nei confronti del proprietario per omessa custodia, allertando contestualmente la Asl. Anche pochi giorni fa, dopo la nuova aggressione, la Polizia locale, per far partire le procedure di osservazione nei confronti dell’animale, aveva inoltrato una nuova segnalazione alla Asl, che però è intervenuta solo oggi”.