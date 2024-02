Un portavoce del Cremlino ha rifiutato di commentare la madre di Alexey Navalny sostenendo che le autorità la stanno spingendo affinché tenga una sepoltura segreta per suo figlio, che era un feroce critico del presidente russo Vladimir Putin.

“Purtroppo non ho visto le sue parole, quindi non posso commentare”, ha detto Dmitry Peskov, aggiungendo che il Cremlino “si sta occupando di diverse questioni che sono di grande importanza per il nostro Paese”.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha descritto la reazione degli Stati Uniti alla morte di Navalny come “isteria”.

“Gli Stati Uniti agiscono come pubblico ministero, come giudice e come punitore allo stesso tempo, e questa isteria per la morte di Navalny ne è un ottimo esempio”, ha detto giovedì in una conferenza stampa al vertice del G20 a Rio de Janeiro. Janeiro, Brasile. “Queste persone non hanno il diritto di interferire nei nostri affari interni, soprattutto considerati i loro problemi”.

La politologa Tatiana Stanovaya ha affermato che la decisione di mostrare alla signora Navalnaya il corpo di suo figlio dimostra che le autorità volevano persuadere la madre di Navalny a “fare un accordo”.

“La salma verrà restituita, ma a condizione che il funerale non diventi un evento politico”, ha scritto in un post sul suo canale Telegram.

Navalny è morto in una colonia carceraria il 16 febbraio. Funzionari della prigione hanno detto che si era ammalato dopo una “passeggiata”.

Ma la sua vedova Yulia Navalnaya ha affermato che è stato ucciso per ordine di Putin e ha promesso di continuare la sua lotta.

Il Cremlino ha negato le accuse, definendo “isterica” ​​la reazione occidentale alla morte. Nell’agosto 2020, l’ex leader dell’opposizione è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok da una squadra di aspiranti assassini dei servizi segreti russi.

Trasportato in aereo in Germania, si è ripreso prima di tornare in Russia nel gennaio 2021, dove è stato imprigionato.