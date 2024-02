Trentino. Ministro Ambiente Pichetto propone la sterilizzazione degli orsi. Evitare che diventino confidenti

AgenPress – Sugli orsi in Trentino “ognuno deve fare la sua parte. Ho chiesto a Ispra di preparare un piano, valutando anche la sterilizzazione, vista la difficoltà di trasferimento degli orsi in sovrannumero. Ma anche la realtà locale deve attrezzarsi per evitare che gli orsi diventino confidenti”.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine della presentazione del Rapporto Ambiente Snpa a Roma. Secondo il ministro, gli enti locali devono “avere un piano rifiuti come si deve. Devono esserci i cassonetti adatti, altrimenti è inutile lamentarsi che gli orsi diventano confidenti”. Per Pichetto, “utilizzare norme di sicurezza pubblica (che certamente sono nei poteri costituzionali) per l’uccisione di un singolo capo, non credo sia la soluzione”.