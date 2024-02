PNRR, Schillaci: “Italia prima in Ue, riconoscimento al lavoro serio del Governo”

AgenPress. “Siamo molto soddisfatti della valutazione Ue che vede l’Italia prima in Europa per obiettivi, riforme e investimenti del PNRR. È un riconoscimento al serio lavoro di squadra che stiamo portando avanti e una smentita alle critiche ingiuste e strumentali delle opposizioni.

Il Governo guidato da Giorgia Meloni sta dimostrando con i fatti di saper raggiungere traguardi importanti: continuiamo a lavorare in modo responsabile, insieme al Ministro Fitto, per l’attuazione del Piano e per far tornare l’Italia protagonista in Europa”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.