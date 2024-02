L’Iran ha inviato alla Russia 400 missili, tra cui “molti della famiglia Fateh-110 di armi balistiche a corto raggio

AgenPress – L’Iran ha fornito alla Russia un gran numero di potenti missili balistici superficie-superficie, hanno detto a Reuters sei fonti, approfondendo la cooperazione militare tra i due paesi sanzionati dagli Stati Uniti.

La fornitura iraniana di circa 400 missili include molti della famiglia Fateh-110 di armi balistiche a corto raggio, come lo Zolfaghar, hanno detto tre fonti iraniane. Questo missile stradale è in grado di colpire obiettivi a una distanza compresa tra 300 e 700 km (186 e 435 miglia), dicono gli esperti.

Il ministero della Difesa iraniano e le Guardie Rivoluzionarie – una forza d’élite che supervisiona il programma iraniano sui missili balistici – hanno rifiutato di commentare. Il ministero della Difesa russo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Un ufficiale militare iraniano – che, come le altre fonti, ha chiesto di non essere identificato a causa della sensibilità delle informazioni – ha detto che ci sono state almeno quattro spedizioni di missili e ce ne saranno altre nelle prossime settimane. Ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli.