Il Prof. Foad Aodi entra nel Board dell’Agenzia di Stampa AgenPress

AgenPress. L’Agenzia di Stampa AgenPress si avvarrà della collaborazione del Prof. Foad Aodi come Direttore Scientifico e della Salute Globale.

Il professore Foad Aodi laureato in Medicina e Chirurgia a Roma è Docente a Contratto all’Università Tor Vergata e la Sapienza, membro della commissione Salute Globale e Registro Esperti Fnomceo, Direttore Sanitario presso il Centro Medico iris Italia, Presidente dell’Associazione dei Medici di Origine Straniera in Italia (AMSI) e del Movimento Internazionale Transculturale Interprofessionale “UNITI PER UNIRE” e dell’Unione Medica Euro Mediterranea (UMEM) presenti in 120 Paesi con rappresentanti locali e con l’Unione dei giornalisti internazionali “Informazione Senza Confini” formata da più di 150 redattori che seguono e pubblicano tutte le attività mediatiche delle Associazioni in Italia e all’Estero (Paesi arabi, africani, Europa, Asia, America e sud America).

Inoltre, è già membro del FOCAL Point per l’integrazione in Italia, per l’alleanza delle Civiltà UNAOC-Organismo ONU, nominato nel 2015 dal Ministero Affari Esteri.

È stato il primo medico di origine straniera ad entrare nel Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Medici di Roma ed eletto 4 volte Consigliere, dal 2003-2011, per tre legislature consecutive e poi la quarta nella legislatura 2018-2020.

Tutti i giorni è presente sull’informazione internazionale con interviste televisive, radiofoniche e testate internazionali come esperto in Salute Globale. Proprio per questa attività è stato premiato da numerose organizzazioni internazionali con la personalità dell’Anno 2001.