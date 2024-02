Crollo Firenze. I Vigili del fuoco hanno trovato il corpo del quinto operaio

AgenPress – È stato trovato poco fa dalle squadre dei Vigili del fuoco il corpo dell’ultimo operaio disperso nel crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze. Con il ritrovamento del corpo il bilancio definitivo del crollo avvenuto venerdì scorso è di cinque vittime e tre feriti.

Le operazioni di recupero dei resti dell’ultimo disperso tra le macerie di cemento prefabbricato sono in corso e, sottolineano i vigili del fuoco, sono complesse. Funzionari del comando dei pompieri hanno raggiunto l’area di cantiere sequestrata in via Mariti.