Roma. Assemblea approva strada intitolata a Alexey Navalny. Bocciata mozione Iv per cambiare Via Gaeta, sede ambasciata russa

AgenPress – L’assemblea capitolina ha approvato una mozione (26 voti favorevoli e un astenuto) per intitolare una strada di Roma alla memoria di Alexei Navalny. ”Navalny – ha detto la dem Valeria Baglio, prima firmataria della mozione, sottoscritta anche da FdI e Noi moderati – è diventato il simbolo di una Russia libera che alza la testa e grida la sua denuncia contro l’oppressione. Voglio ricordare che ieri tutte le forze politiche hanno partecipato a un evento in piazza del Campidoglio per ribadire che la democrazia è un valore da difendere a tutti i costi insieme a quello della libertà e dei diritti civili”.

La mozione è stata approvata con 26 favorevoli e 1 astenuto. Contestualmente è stata respinta – con 22 no e 7 sì – una mozione presentata da Italia Viva che chiedeva di intitolare alla memoria del dissidente russo la strada dove ha sede l’ambasciata russa della Capitale.

“Chiediamo – ha detto il capogruppo di Iv Valerio Casini presentando la sua mozione, poi bocciata – di intitolare a Navalny via Gaeta dove si trova l’ambasciata russa. Dobbiamo fare in modo che chiunque chieda l’indirizzo dell’ambasciata si trovi a dover pronunciare il nome che Putin s’è sempre rifiutato di pronunciare, quello di Alexei Navalny”. La mozione di Iv chiedeva inoltre al sindaco di farsi portavoce con i sindaci delle altri Capitali europee affinché attivassero iniziative simili. Ha poi preso la parola il capogruppo di FdI Giovanni Quarzo: “Noi condividiamo la lotta per la libertà, e il posizionamento del governo è inequivocabile, ma io direi di non esagerare con le provocazioni – ha affermato – Io devo fare una battuta: qui finché non scoppia la terza guerra mondiale qualcuno non è contento. Questa vicenda non è un gioco” ha sottolineato con fermezza in Aula.

“E’ giusto gli si intitoli una strada – ha aggiunto il capogruppo di Noi Moderati-FI Marco Di Stefano – ma mi sembra eccessivo andare a mettere la via proprio dove ha sede l’ambasciata russa. Sono problemi che non ci devono riguardare come istituzione Comune di Roma, sono questioni di politica internazionale. Voterò dunque a favore della mozione del Pd e di FdI”.