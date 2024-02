Gabriele Scicolone (Ad Artelia Italia) a Italian Investment Council – Remind: ”La Pace è il valore per antonomasia per la crescita della Nazione e di Roma Capitale”

AgenPress. Gabriele Scicolone Ad Artelia Italia e Consigliere Delegato Remind ha moderato la sessione pomeridiana dei lavori di Italian Investment Council – Remind e soffermandosi sulla congiuntura economica e sociale in cui stiamo vivendo con una serie di conflitti che impattano sul nostro quotidiano ha fatto presente: ”La pace è il valore per antonomasia; il substrato nel quale far prosperare le attività umane positive. E’ un valore di tutti, indistintamente. Se ne è parlato come tematica trasversale di tutte le sessioni odierne

. In particolare parlando di Turismo e Sport, pilastri dell’immobiliare allargato, questi settori danno un senso alle nostre vite di esseri umani dell’era contemporanea e del futuro. Ma la pace ne è un prerequisito; e lo è sin dal tempo dei Greci antichi che, durante le Olimpiadi, interrompevano le guerre.

L’Italia sta vivendo una nuova dimensione del turismo, dello Sport e della Cultura; nel mondo c’è voglia di Italia, voglia di ammirare le vestigia del nostro passato e della nostra plurimillenaria storia culturale.

Le nuove classi medie di tutto il mondo, e dell’Asia che avanza e che si prende spazio nel mondo, vogliono visitare le nostre città e non solo più la “triade” Roma, Venezia, Firenze, ma Milano, Napoli, Bologna, Torino e le tantissime altre che testimoniano l’importanza del nostro passato.

Ed il settore del turismo e dell’ospitalità se ne sta occupando. Occorre evitare il rischio di un diffuso “effetto Venezia” nelle nostre città e, al contrario, trarre profitto positivo da questa diffusa voglia di Italia. Ne dobbiamo essere orgogliosi e sostenerla.

Dobbiamo tornare essere orgogliosi di essere quelli che hanno Roma come propria Capitale. Proprio in questa dimensione la città di Roma può trovare il suo spazio unico nel mondo, ma occorre lavorare con serietà sulle problematiche endemiche che la arrovellano; problemi tutt’altro che irrisolvibili, se affrontati con serietà e con determinazione”.