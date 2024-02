Calenda, pronti a mozione di sfiducia contro Salvini. Verifichiamo i legami tra chi finanzia la Lega e Mosca

AgenPress – “Se la Lega e @matteosalvinimi non smentiranno pubblicamente il rinnovo dell’accordo con il partito di Putin Russia Unita, @Azione presenterà una mozione di sfiducia contro Salvini. Un Ministro della Repubblica non può essere partner politico di un dittatore assassino e imperialista che vuole disgregare l’UE. Aggiungo che c’è un serio problema di sicurezza nazionale e di accesso ad informazioni sensibili. La Lega deve produrre la lettera in cui ha disdetto l’accordo con Russia Unita.

Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda.

“Hai rotto le balle. Il giudizio dei magistrati di una dittatura non conta nulla. Ieri hai mandato i tuoi ad una manifestazione contro l’assassinio di Navalny. Dacci evidenza che l’accordo con Russia Unita è stato disdetto. Ora chiedo al mio ufficio studi di verificare uno per uno gli imprenditori che hanno finanziato la Lega che legami hanno con la Russia. Ricordati di querelarmi”.