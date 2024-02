Ucraina e Giappone firmano 56 accordi sulla cooperazione e ricostruzione. Da inizio guerra forniti 4,6 mld di dollari

AgenPress – Funzionari economici e governativi ucraini e giapponesi hanno firmato 56 accordi e memorandum nel quadro della conferenza per la ricostruzione tenutasi a Tokyo, ha dichiarato il primo ministro Denys Shmyhal il 19 febbraio.

La Conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della crescita economica e della ricostruzione, alla quale ha partecipato una delegazione ucraina guidata da Shmyhal, è iniziata il 19 febbraio per favorire il dialogo tra funzionari governativi e settori imprenditoriali di entrambi i paesi.

I documenti recentemente finalizzati includono una convenzione intergovernativa per evitare la doppia imposizione, un passo importante per i progetti imprenditoriali giapponesi in Ucraina. I due governi hanno inoltre firmato un memorandum sulla cooperazione nel campo dell’istruzione e della tecnologia.

La Banca giapponese per la cooperazione internazionale (JBIC), l’Agenzia per il credito all’esportazione NEXI, l’Organizzazione giapponese per il commercio estero (JETRO) e l’Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (JICA) hanno firmato più di 10 accordi per sostenere gli sforzi di ricostruzione dell’Ucraina.

Il Ministero dell’Agricoltura ucraino ha concluso diversi accordi con aziende giapponesi per la fornitura di macchine agricole all’Ucraina. Naftogaz, il colosso energetico statale ucraino, ha concluso un accordo di cooperazione nel settore dell’energia eolica. Durante la conferenza è stato concluso anche l’accordo sulla modernizzazione delle stazioni di compressione del gas in Ucraina.

Le parti hanno firmato numerosi altri accordi di sovvenzione e documenti sulla cooperazione nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, della costruzione di infrastrutture e dell’ecologia.

“Il Giappone ha già dimostrato la leadership nel sostegno finanziario all’Ucraina. Ora, il Giappone dovrebbe diventare uno dei leader della ripresa ucraina e degli investimenti nella nostra economia”, ha detto Shmyhal.

Mentre l’invasione russa su vasta scala si avvicina al traguardo dei due anni, i costi previsti per la ricostruzione dell’Ucraina ammontano a 486 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, secondo una valutazione della Banca Mondiale, del governo ucraino e dell’UE.

Secondo il Kiel Institute for the World Economy , il Giappone ha contribuito all’Ucraina con circa 8 miliardi di dollari in assistenza umanitaria e finanziaria dall’inizio della guerra totale.

Da febbraio 2022, il Giappone ha già fornito all’Ucraina un sostegno totale di 4,6 miliardi di dollari attraverso progetti della Banca Mondiale e dell’Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (JICA).