Milena Messori (BEI) a Italian Investment Council – Remind: “Raggiungere obbiettivi UE è possibile solo attraverso la collaborazione Pubblico-privato”

AgenPress. Nel corso dell’Italian Investment Council, evento organizzato dal Presidente di Remind Paolo Crisafi per promuovere le politiche sull’attrattività degli investimenti, Milena Messori, responsabile per i finanziamenti BEI a infrastrutture, Energia e Settore Pubblico in Italia, ha evidenziato il ruolo cruciale della Banca Europea degli Investimenti, in cui l’Italia detiene una partecipazione del 20%, nel favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per gli investimenti in settori chiave come l’innovazione, la transizione climatica ed energetica.

“La BEI si è trasformata ultimamente nella Banca del clima dell’Unione Europea ed ha confermato questo suo ruolo, nel 2023, dedicando quasi il 50% del totale degli investimenti fatti a iniziative per la lotta al cambiamento climatico. Quando parlo della metà, parlo di un ammontare abbastanza significativo pari a 49 miliardi di investimenti in progetti green.” ha fatto sapere l’esponente della BEI. “Di questi – ha continuato Milena Messori – 7 miliardi sono stati destinati all’Italia per progetti green, dimostrando la capacità del paese di attrarre fondi per iniziative di sostenibilità”.

Tra i progetti finanziati in Italia troviamo “la Giga Factory di Enel Green Power a Catania con un finanziamento di 165 milioni. Questa è una fabbrica, la più grande in Europa, che produce celle e moduli solari. Ma troviamo anche progetti più piccoli, come ad esempio l’azienda milanese Free Sun che ha messo sul mercato una soluzione nuova per quanto riguarda lo stoccaggio dell’energia che è molto più performante rispetto alle altre soluzioni presente sul mercato. Ci sono realtà in Italia che hanno la capacità di attrarre fondi europei e di usarli come leva per attrarre altri fondi: fondi nazionali, fondi del PNR, fondi stranieri. Infatti Free Sun è stato il primo progetto fuori dagli Stati Uniti che è stato anche finanziato da Breakthrough Energy, che è la società di Bill Gates che fino ad allora non aveva mai investito in progetti fuori dagli Stati Uniti”.

Oltre al finanziamento diretto, la BEI agisce come catalizzatore di fondi pubblici e privati, sostenendo il governo italiano nella messa a terra del PNRR attraverso cofinanziamenti, assistenza tecnica e gestione di fondi. Fra i progetti: “quello della tratta ferroviaria Palermo-Catania su cui la BEI ha finanziato una cifra pari a 2.1 miliardi su un totale di 7 miliardi che verranno da altre risorse.

Inoltre, un altro progetto molto importante riguarda il Piano strategico nazionale in cui abbiamo finanziato un prestito di 73 miliardi per cloud Italia”.

“Il messaggio che voglio trasmettere, in questo contesto di ampio respiro Italian Investment Coincil – Remind, è che abbiamo davanti a noi degli obiettivi molto importanti. Se vogliamo davvero raggiungere gli obiettivi che l’Unione Europea si è preposta per il 2050 lo possiamo solo fare con una collaborazione pubblico privato. Solo lavorando insieme e utilizzando al meglio le risorse a disposizione saremo in grado di farlo. Ci sono fondi che devono essere gestiti al meglio e soltanto con una collaborazione pubblico privato questo può essere ottenuto”.