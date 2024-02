Milano. Identificate dalla Digos 12 persone che deponevano fiori sotto la targa di Politkovskaya in onore di Navalny

AgenPress – “Dopo aver appreso della tragica ( e annunciata) morte di Navalny, come associazione abbiamo indetto una commemorazione dal titolo “In silenzio per Navalny” ai giardini Anna Politkovskaja di Milano. Al nostro arrivo siamo rimasti ammutoliti e basiti dalla presenza di 3 agenti della Digos.

In effetti come abbiamo fatto a non pensarci, i fiori sotto una targa per commemorare un defunto sono sempre un atto sovversivo e di grande disturbo dell’ordine pubblico. Si tratterà forse di allergia?