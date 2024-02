Manifestazione Navalny Roma, Alli e Bandecchi: Alternativa Popolare c’è. Navalny martire per libertà

AgenPress. “Alternativa Popolare sarà convintamente e ufficialmente presente alla manifestazione che si terrà oggi alle 18.30 in Campidoglio a Roma, in memoria di Alexei Navalny”.

Lo annunciano il Presidente ed il Segretario di AP Paolo Alli e Stefano Bandecchi.

“Alexei Navalny si è immolato per la libertà, contro la violenza dittatoriale, sanguinaria e criminale di Putin. Riteniamo, pertanto, importante dal punto di vista politico, sostanziale e simbolico che tutti i partiti italiani manifestino insieme, un bel segnale di unità per i cittadini e per l’intera comunità internazionale”.