AgenPress. L’Unione europea è indignata per la morte del politico dell’opposizione russa Alexei Navalny, la cui responsabilità ultima ricade sul presidente Putin e sulle autorità russe. Oggi al Consiglio “Affari esteri” abbiamo espresso le nostre più profonde condoglianze alla moglie Yulia Navalnaya, ai figli, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno lavorato con lui a beneficio del loro paese.

La Russia deve consentire un’indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della morte improvvisa di Navalny. L’UE, in stretto coordinamento con i suoi partner, farà tutto quanto in suo potere affinché la leadership politica e le autorità russe siano chiamate a rispondere delle loro azioni e per imporre ulteriori misure nei loro confronti, anche attraverso sanzioni.

In tutto il mondo le persone si sono riunite per rendere omaggio alla memoria di Alexei Navalny. In Russia, in vari luoghi, le autorità hanno cercato di evitare che ciò accadesse e diverse centinaia di persone sono state arrestate. Queste persone devono essere immediatamente rilasciate.

Navalny era coraggiosamente tornato in Russia dopo un tentativo di omicidio con un agente nervino del gruppo “Novichok”, vietato ai sensi della convenzione sulle armi chimiche, di cui la Federazione russa è uno Stato parte. Stava scontando diverse condanne di matrice politica in una rigida colonia penale in Siberia, dove era stato trasferito al fine di isolarlo dal resto del mondo e dove l’accesso della sua stessa famiglia era soggetto a restrizioni. I suoi avvocati sono perseguitati e tre di loro sono in custodia cautelare dall’ottobre 2023.

L’Unione europea ha ripetutamente condannato con la massima fermezza il suo avvelenamento e tutte le sentenze di matrice politica pronunciate nei suoi confronti per le sue legittime attività politiche e anticorruzione, chiedendo il suo rilascio immediato e incondizionato. Ha ripetutamente chiesto alla Russia di garantire la sua sicurezza e la sua salute, anche rivolgendosi, senza alcun successo, alle autorità di Mosca.

Con il suo lavoro anticorruzione in tutta la Russia, nel corso della sua vita Navalny ha dato prova di incredibile coraggio, dedizione al suo paese e ai suoi concittadini e determinazione, un messaggio che attira molti in tutto il paese. Per questo motivo Putin e il suo regime lo temevano, anche nel contesto dell’attuale guerra di aggressione illegale della Russia nei confronti dell’Ucraina e delle elezioni presidenziali russe di marzo.

La morte inattesa e scioccante di Navalny è un ulteriore segnale della crescente e sistematica repressione in Russia. L’Unione europea ribadisce il suo invito alla Russia a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti gli altri prigionieri politici, tra cui Yuri Dmitriev, Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, Alexei Gorinov, Lilia Chanysheva, Ksenia Fadeeva, Alexandra Skochilenko e Ivan Safronov.