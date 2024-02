AgenPress. “Con il movimento di Bandecchi non abbiamo mai dialogato. Stiamo facendo una lista che unifica e che mette assieme tante realtà civiche perchè il nostro è un movimento civico in tanti territori di Italia. Il nostro è un movimento di non allineati”.

Lo ha dichiarato Cateno De Luca, sindaco di Taormina, intervistato da Klaus Davi per il suo web talk ‘KlausCondicio.