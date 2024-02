Putin: l’Ucraina è una questione di vita o di morte per la Russia. E’ il nostro destino

AgenPress – Gli eventi sul campo di battaglia in Ucraina sono una questione di “vita o di morte” per la Russia e potrebbero determinarne il destino, ha detto il presidente Vladimir Putin in un discorso andato in onda domenica. Lo riferisce l’agenzia di stampa Agence France-Presse (AFP).

Il Cremlino ha ripetutamente inquadrato il conflitto durato quasi due anni come una battaglia per la sopravvivenza della Russia, nel tentativo di mobilitare il sentimento patriottico tra la sua popolazione, molti dei quali apatici verso l’offensiva.

“Penso che sia ancora importante per noi stessi, e ancora di più per i nostri ascoltatori e telespettatori all’estero, comprendere il nostro modo di pensare”, ha aggiunto Putin.

“Tutto ciò che sta accadendo sul fronte ucraino: per loro è un miglioramento della loro posizione tattica, ma per noi è il nostro destino, è una questione di vita o di morte”, ha detto.

Putin ha risposto a una domanda su un’intervista di due ore rilasciata al conduttore di talk show statunitense Tucker Carlson , che il Cremlino ha utilizzato per promuovere le sue narrazioni sul conflitto.

In quell’intervista, Putin ha parlato a lungo della storia russa e ha continuamente messo in discussione la statualità dell’Ucraina, suscitando le ire sia a Kiev che in Occidente.

“Per l’ascoltatore occidentale, lo spettatore, non è stato facile. Ancor di più per gli americani”, ha detto Putin quando gli è stato chiesto delle sue lunghe riflessioni storiche nell’intervista a Carlson.

“La storia degli Stati Uniti dura più di 300 anni e io ho iniziato nell’862. Quindi penso che non sia stato facile da capire per il pubblico americano”.