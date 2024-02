Il corpo di Navalny presenta dei lividi, forse per convulsioni. La moglie sui social: “Ti amo”. Domani sarà al Consiglio Ue

AgenPress – Una fonte citata da Novaya Gazeta ha affermato che la salma di Alexei Navalny si trova all’obitorio dell’ospedale di Salekhard e che sul corpo sono stati individuati lividi forse provocati da convulsioni e uno compatibile con il massaggio cardiaco. “Tali lividi – secondo la fonte – appaiono in seguito a convulsioni. La persona è scossa da convulsioni, cercano di trattenerla e così compaiono i segni. Hanno detto che ha un livido sul petto. E’ qualcosa che appare per un massaggio cardiaco. Vale a dire che hanno cercato di rianimarlo ma è morto, molto probabilmente per arresto cardiaco. Ma sulla causa dell’arresto nessuno dice niente”.

La moglie Yulia Navalnaya ha pubblicato su Instagram un post che ha commosso tutti. Due parole: “Ti amo” e la foto che la ritrae insieme al marito che la bacia sulla fronte.

Lunedì sarà al Consiglio Affari Esteri dell’Ue.

“Lunedì darò il benvenuto a Yulia Navalnaya al Consiglio Affari Esteri dell’Ue. I ministri dell’Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny”, scrive su X l’alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell.