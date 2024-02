Aerotaxi alle Olimpiadi di Parigi

AgenPress. “Sono convinto che voleremo a Parigi“, afferma Dirk Hoke, capo della compagnia Volocopter con sede a Bruchsal, nel Baden-Württemberg.

Scommette che i suoi taxi volanti VoloCity trasporteranno passeggeri ai Giochi Olimpici. Tuttavia, alcune approvazioni sono ancora in sospeso e anche il finanziamento non è garantito.

L’aerotaxi sembra un mini elicottero. C’è spazio per due persone nel pozzetto. Al posto delle grandi pale del rotore, sul tetto c’è una struttura circolare con 18 piccole eliche.

Il progetto è stato accolto con forti critiche nel consiglio comunale di Parigi. Il consigliere comunale verde Dan Lert lo ha descritto come “completamente privo di senso”. I taxi volanti sono “un gadget dannoso per l’ambiente per gli ultra-ricchi che hanno fretta”. La consigliera comunale Claire de Clermont-Tonnerre ha paragonato i mezzi di trasporto agli scooter elettrici a noleggio, vietati nella capitale francese da l’anno scorso. “Non ne abbiamo assolutamente bisogno – conclude -.”

Oltre a Volocopter, numerose aziende in tutto il mondo stanno lavorando a soluzioni simili. Tutti affrontano la stessa sfida in quanto difficilmente esistono regole adeguate per loro, poiché si tratta di un misto di droni, elicotteri e taxi.