Russia. La morte di Alexey Navalny infligge un duro colpo all’opposizione russa, che Putin ha spietatamente messo a tacere

AgenPress – Le circostanze della morte di Alexei Navalny mentre era in prigione rimangono poco chiare, ma la colpa sarà senza dubbio concentrata sul Cremlino, che ha una lunga storia di eliminazione dei suoi avversari.

La morte del 47enne lascia un vuoto nel movimento di opposizione, con i suoi leader rimasti in prigione o in esilio a seguito di una repressione mai vista dall’era sovietica.

Nel corso degli anni, Navalny è stato avvelenato, poi incarcerato e ora è morto. È solo l’ultimo esempio di alto profilo dell’approccio del Cremlino.

“La domanda era in realtà quanto tempo sarebbe sopravvissuto, piuttosto che se gli sarebbe stato permesso di vivere”, ha detto Keir Giles, consulente senior del Programma Russia ed Eurasia presso Chatham House, un think tank con sede a Londra.

La Russia ha esortato gli Stati Uniti e i suoi alleati a non trarre conclusioni affrettate, criticando la risposta “rabbiosa” di chi, come il presidente Joe Biden, ha puntato il dito contro Putin . Ma chiunque abbia familiarità con il modo in cui opera il Cremlino “rimarrà con pochi dubbi” su chi fosse la colpa.

Il Cremlino ha negato di aver mai avvelenato Navalny e le autorità russe hanno affermato che la sua morte sarà oggetto di indagini.

Ma il suo duro trattamento in prigione è stato nella migliore delle ipotesi la prova di una “deliberata indifferenza” da parte di Putin, ha detto Tatiana Stanovaya, studiosa non residente al Carnegie Endowment for International Peace e fondatrice e capo della società di analisi politica R.Politik.

“Le istituzioni penali russe infliggono danni fisici e psicologici profondi e duraturi ai detenuti, mutilando di fatto le loro vite”, ha affermato in un post su X.

La preoccupazione si sposterà ora su alcune delle altre figure di alto profilo dell’opposizione incarcerate negli ultimi anni.