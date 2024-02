Russia. Il dittatore Putin fa arrestate oltre 200 persone che manifestavano per la morte di Alexey Navalny

AgenPress – Almeno 212 persone sono state arrestate in occasione degli eventi avvenuti in Russia venerdì e sabato in memoria di Alexei Navalny, il più formidabile oppositore interno del presidente russo Vladimir Putin, morto venerdì, secondo il gruppo per i diritti umani OVD-Info.

Si tratterebbe della più grande ondata di arresti nel corso di eventi politici in Russia dal settembre 2022, quando più di 1.300 furono arrestati durante le manifestazioni contro una “mobilitazione parziale” dei riservisti per la campagna militare in Ucraina.

Navalny, un ex avvocato di 47 anni, ha perso conoscenza ed è morto venerdì dopo una passeggiata nella colonia penale artica “Polar Wolf” dove stava scontando una pena di tre decenni, hanno detto le autorità. OVD-Info, che riferisce sulla libertà di riunione in Russia, ha affermato che almeno 212 persone in 21 città di tutta la Russia sono state arrestate durante manifestazioni e veglie spontanee alle 11.27 GMT di sabato. OVD-Info ha affermato che la polizia ha arrestato almeno 109 persone a San Pietroburgo e almeno 39 a Mosca, le due città più grandi del paese, dove si concentravano i sostenitori urbani e per lo più istruiti di Navalny.

Il gruppo ha anche riferito di arresti individuali in città più piccole in tutta la Russia, dalla città di confine di Belgorod, dove sette sono stati uccisi in un attacco missilistico ucraino giovedì, a Vorkuta, un avamposto minerario artico un tempo centro dei campi di lavoro gulag dell’era di Stalin. Un filmato girato dalla Reuters a Mosca mostrava le forze dell’ordine che ammucchiavano persone a terra nella neve, vicino a un punto dove le persone in lutto avevano lasciato fiori e messaggi a sostegno del leader dell’opposizione morto.