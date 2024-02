Mosca. “Navalny colpito da sindrome da morte improvvisa”. Zhdanov: “una bugia che fosse trombosi”

AgenPress – Alexey Navalny, 47 anni, è morto in carcere il 16 febbraio alle 14:17, ha detto il suo portavoce ufficiale, Kira Yarmysh, citando un messaggio della madre di Navalny e contestando la spiegazione ufficiale della Russia secondo cui Navalny sarebbe morto dopo una caduta nella colonia penale artica dove era detenuto.

“Alexei Navalny è stato assassinato”, ha scritto Yarmysh su X. “Chiediamo che il corpo di Alexei Navalny sia consegnato immediatamente alla sua famiglia”.

Un quadro frammentato di ciò che è accaduto è emerso sabato dopo la conferma della morte di Navalny, poiché la colonia penale ha fornito diversi resoconti sulla causa della morte e sul luogo in cui si trovava a parenti e alleati del leader dell’opposizione russa.

Un dipendente della colonia ha detto che il corpo di Navalny si trovava a Salekhard dopo essere stato raccolto dagli investigatori del comitato investigativo russo (IC), ha detto Yarmysh, che è l’addetto stampa di Navalny dal 2014.

In una dichiarazione successiva, Yarmysh ha detto che il corpo di Navalny non era all’obitorio di Salekhard quando il suo avvocato e sua madre sono arrivati ​​sabato. Lì è stato detto loro che la causa della morte era la sindrome della morte improvvisa, secondo il socio di Navalny e direttore della Fondazione anticorruzione, Ivan Zhdanov. Un altro avvocato di Navalny, tuttavia, è stato informato dal comitato investigativo della colonia penale che la causa della morte non era stata ancora stabilita, ha detto Yarmysh.

“I risultati saranno presumibilmente disponibili la prossima settimana. È ovvio che mentono e fanno tutto il possibile per evitare di consegnare il corpo”, ha detto Yarmysh, aggiungendo che l’IC ha detto che il corpo di Navalny non sarà consegnato alla sua famiglia fino a quando le indagini non saranno completate.

“Tutto ciò che riguardava il ‘trombo’ si è rivelato una bugia, come previsto. Il corpo non verrà rilasciato perché la causa della morte non è stata stabilita”, ha scritto Zhdanov su X.

