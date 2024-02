Monaco. Zelensky: se “l’Ucraina sarà lasciata sola, la Russia ci distruggerà. Resistiamo da 724 giorni”

AgenPress – L’Ucraina ha infranto il mito della Russia secondo cui potrebbe conquistare qualsiasi paese in pochi giorni, così come il mito secondo cui l’Ucraina non è “un vero Stato”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “L’Ucraina ha già infranto i miti con cui la Russia ha cercato di offuscare la realtà e con cui il mondo, purtroppo, il mito secondo cui la Russia potrebbe conquistare un altro paese in pochi giorni o settimane, quando vuole. Gli ucraini resistono da 724 giorni, credevamo 725 giorni fa che ciò fosse possibile?” “Ecco perché, per la prima volta nella storia russa, Putin si è inchinato all’Iran e alla Corea del Nord per chiedere aiuto”. La presenza di Zelensky alla conferenza arriva in un momento cruciale per l’Ucraina. I militari sono stati costretti a ritirarsi il 17 febbraio dalla città di Avdiivka, nell’oblast di Donetsk, pesantemente martoriata, mentre le forze russe tentavano di circondarla. Se “l’Ucraina sarà lasciata sola, la Russia ci distruggerà”. Nel frattempo, il Paese si trova ad affrontare una crescente carenza di munizioni poiché ulteriori aiuti all’Ucraina rimangono bloccati dal Congresso degli Stati Uniti. “Mantenere l’Ucraina in un deficit artificiale di armi, in particolare in un deficit di artiglieria e di capacità a lungo raggio, consente a Putin (il presidente russo Vladimir) di adattarsi all’attuale intensità della guerra”. Zelensky ha anche commentato il ritiro da Avdiivka, dicendo che l’obiettivo era “salvare la vita dei nostri soldati”. “L’Europa dimostra ora che la nostra comunità merita di essere chiamata euro-atlantica. Ci sono due coste. Quasi ottant’anni di prevenzione di una guerra continentale in Europa hanno contato sulla forza della costa americana. Ora vediamo che la costa europea può anche essere la forza che impedisce il caos”. Secondo lui, ogni coalizione di difesa che l’Ucraina ha creato insieme ai suoi partner lo dimostra, e ogni accordo di sicurezza firmato dall’Ucraina lo dimostra. Lui ha ricordato che l’Ucraina ha già firmato accordi di sicurezza con il Regno Unito, la Germania e la Francia. E questo è solo l’inizio dell’attuazione degli accordi basati sulla dichiarazione del G7, ha aggiunto. Un altro mito che l’Ucraina ha sfatato, ha detto, riguarda la possibilità di gestire la navigazione nel Mar Nero. “Ci è stato detto per molto tempo di rivolgerci a Putin affinché consentisse il ripristino della circolazione delle merci nel nostro Mar Nero. Ma lo abbiamo fatto senza Putin. Più di 23 milioni di tonnellate di merci sono state trasportate attraverso il Mar Nero e il Corridoio di esportazione ucraino. Dall’inizio di quest’anno, c’è già una normale spedizione di merci verso Cina, Spagna, Egitto, Turchia, Italia, Pakistan, Paesi Bassi, Tunisia, Libia e altri”, ha detto Zelenskyj.