De Luca, Cerreto (FDI): una politica cabarettistica che ha portato la Campania, ultima in tutto

AgenPress. “De Luca intento nel suo show quotidiano che dura ormai da più di otto anni e che ieri ha raggiunto il culmine della decenza offendendo il Presidente del Consiglio, ha dimenticato di fare il governatore e ignorato che riveste un ruolo istituzionale.

Ha avuto l’onore di essere per ben due mandati alla guida della Regione Campania, piena di risorse e bellezze architettoniche e paesaggistiche, madre della dieta mediterranea, culla della cultura d’eccellenza, è riuscito a spendere solo il 24% del fondo di coesione e sviluppo previsto nella programmazione 2014-2020, rendendo la Campania ultima in tutto. Ha ragione la Meloni quando afferma che De Luca dovrebbe lavorare invece di regalare gratuiti spettacoli. I campani meritano altro e soprattutto non meritano questa vergogna quotidiana, diventando la barzelletta d’Italia.”

Lo ha dichiarato il deputato campano Marco Cerreto.