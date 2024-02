Al servizio del Paese pensando al futuro della nuove generazioni

Prende sostanza oltre che forma il nuovo progetto pensato dal Prefetto Francesco Tagliente, sfociato nell’ottobre del 2023 nella nascita della Fondazione tra gli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

AgenPress. Il 19 febbraio, alle ore 16:00, il nuovo soggetto giuridico sarà formalmente presentato presso la Sala conferenze del Ministero dell’Interno.

All’evento prenderà parte il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che chiuderà i lavori, e il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Deodato, delegato dalla Presidente Giorgia Meloni. Interverranno anche il Consigliere Paolo Peluffo, già portavoce del Presidente Ciampi e artefice della rivitalizzazione del sistema onorifico repubblicano, con una prolusione sul sistema onorifico e le ritualità civili repubblicane, il Vice direttore generale vicario della Pubblica sicurezza Vittorio Rizzi, il divulgatore storico Michele D’Andrea e l’ing. Paolo Ghezzi.

Con l’intento di arricchire il panorama istituzionale di un nuovo protagonista, la Fondazione ambisce ad essere un prezioso contenitore per la custodia dei valori della Repubblica e della democrazia, a partire dal tricolore, che identifica la Nazione nello scacchiere internazionale.

La nascita della Fondazione si deve ad un’idea del Prefetto Tagliente, che ha incontrato la disponibilità e il sostegno di 170 fondatori, provenienti dalle fila degli asset strategici delle istituzioni nazionali, con un ruolo protagonista ricoperto dal comparto sicurezza.

Ad accomunarli è il riconoscimento di onorificenze al merito della Repubblica di cui tutti i fondatori sono stati insigniti.

Sono già diversi i progetti in cantiere di immediata operatività, curati dai fondatori tutti tesi al confronto con temi di grande attualità ed impatto sociale. Il progetto #Sceglilastradagiusta, con il quale il Questore di Verona Roberto Massucci, mira ad incentivare il dialogo tra giovani, genitori ed istituzioni; quello dell’apporto delle neuroscienze per la precoce individuazione dei fattori di rischio per i giovani coordinato dal consigliere d’Indirizzo Fondazione il neuropsichiatra Pietro Pietrini; quello sulla sostenibilità ambientale e le emergenze climatiche coordinato dall’ Ing. Paolo Ghezzi, responsabile scientifico del Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente (GECA)della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; quello sulla prevenzione delle ludopatie coordinato dal sociologo Maurizio Fiasco, da anni impegnato nella prevenzione e nella lotta al gioco d’azzardo; e tanti ancora come quello sull’architettura del Cerimoniale della Repubblica. Simboli, consuetudini e regole coordinato dal divulgatore storico Michele D’Andrea.