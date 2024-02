Ucraina e Germania firmano un accordo sulla sicurezza. Nel 2024 fondi per oltre 7 mld di euro

AgenPress – Durante la sua visita in Germania, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha firmato con il cancelliere federale Olaf Scholz un accordo sulla cooperazione in materia di sicurezza e il sostegno a lungo termine tra l’Ucraina e la Repubblica federale di Germania.

Il documento fa parte della Dichiarazione congiunta adottata dall’Ucraina e dai membri del Gruppo dei Sette a Vilnius il 12 luglio 2023.

“La Germania è ferma nel suo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei confini, riconosciuti a livello internazionale dal 1991, compreso il mare territoriale e la zona economica (marittima) libera”, si legge nella dichiarazione.

L’accordo bilaterale è valido per dieci anni dalla data della sua firma e definisce chiaramente le componenti specifiche degli impegni di sicurezza che la Germania ha assunto nei confronti dell’Ucraina. In particolare, il documento definisce le aree prioritarie della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza: militare, politica, finanziaria e umanitaria.

Pertanto, l’accordo prevede che nel 2024 la Germania fornirà fondi per l’assistenza militare all’Ucraina per un totale di oltre 7 miliardi di euro, che rafforzeranno significativamente l’esercito ucraino. La Germania continuerà a fornire sostegno all’Ucraina per tutta la durata del documento.

Inoltre, la Germania continuerà a lavorare all’interno della Coalizione per istituire un tribunale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina per garantire un’effettiva responsabilità.

La Germania ha ribadito la sua disponibilità a utilizzare mezzi legali, insieme ai suoi partner dell’Unione Europea e del Gruppo dei Sette, per destinare i proventi delle attività russe a sostegno dell’Ucraina.

In caso di futuro attacco armato russo contro l’Ucraina, su richiesta di uno dei partecipanti, i partecipanti si consulteranno entro 24 ore per determinare le opportune misure successive.

Inoltre, il documento riafferma l’impegno della Germania a sostenere gli sforzi dell’Ucraina nel cammino delle riforme necessarie per realizzare le sue aspirazioni all’adesione all’UE e alla NATO. La Germania contribuirà anche al sostegno attuale e futuro dell’Ucraina da parte dell’Unione Europea.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito un passo storico la firma dell’accordo sugli impegni a lungo termine con l’Ucraina.

“Tutto il tempo necessario. Il presidente dell’Ucraina Zelenskyj e io abbiamo firmato oggi un accordo riguardante i nostri impegni di sicurezza a lungo termine. Un passo storico. La Germania continuerà a sostenere l’Ucraina contro la guerra d’aggressione russa. Slava Ukraini”, ha scritto Scholz.

Le parti riconoscono inoltre l’importanza di applicare sanzioni per limitare l’accesso della Federazione Russa ai finanziamenti, ai beni, alle tecnologie e ai servizi che utilizza nella sua guerra d’aggressione. Secondo il documento, la Germania lavorerà per mantenere la pressione sulle sanzioni sulla Russia e combattere l’evasione delle sanzioni finché continuerà la guerra della Russia contro l’Ucraina e finché non verrà ripristinata l’integrità territoriale del nostro Paese.