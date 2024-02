Roma. Radicali Italiani: Gualtieri sostituisca “via Gaeta”, dove ha sede l’ambasciata russa, in “via Aleksej Naval’nyi”

AgenPress – “La propaganda putiniana non si combatte a colpi di post: non basta la retorica e le compassate dichiarazioni di dolore. Servono atti concreti, urgenti, pragmatici. Il solo modo di ricordare gli oppositori del criminale Putin è consegnare alla storia il ricordo di chi, sfidando il regime, ha sacrificato la propria vita”.

Lo dichiarano in una nota Matteo Hallissey-Segretario Radicali Italiani e Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia.

Per questo chiediamo al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri di cambiare il nome di via Gaeta, dove ha sede l’ambasciata della Federazione russa, in via Aleksej Naval’nyi.