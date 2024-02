New York. Trump gonfiato il suo patrimonio. Un giudice si pronuncerà sul caso di frode civile da 370 mln di dollari

AgenPress – Un giudice dello stato di New York dovrebbe pronunciarsi venerdì in un caso di frode civile da 370 milioni di dollari contro l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusato di aver gonfiato il suo patrimonio netto per ingannare i banchieri e concedergli condizioni di prestito migliori.

La sentenza del giudice Arthur Engoron potrebbe assestare un duro colpo all’impero immobiliare di Trump poiché l’uomo d’affari diventato politico cerca la nomina repubblicana per sfidare il presidente democratico Joe Biden nelle elezioni americane del 5 novembre .

Oltre alle sanzioni pecuniarie, James sta cercando di bandire permanentemente Trump dal settore immobiliare di New York e di limitare drasticamente la sua capacità di fare affari nello stato. Sta anche chiedendo un divieto di cinque anni da parte dell’industria per i due figli adulti di Trump, Don Jr. ed Eric, che sono anche imputati nel caso.

La causa intentata dal procuratore generale di New York Letitia James ha accusato Trump e le aziende di famiglia di sovrastimare il suo patrimonio netto di ben 3,6 miliardi di dollari all’anno in un decennio. Trump ha negato ogni illecito e ha definito il caso una vendetta politica di James, un democratico eletto.

A settembre Engoron ha stabilito che Trump era coinvolto in una frode e ha ordinato il parziale scioglimento del suo impero commerciale. Le piene implicazioni di tale ordine non sono ancora chiare e Trump sta lanciando un appello.

Ha usato le sue occasionali comparizioni in tribunale come interruzioni improvvisate della campagna, facendo commenti incendiari ai giornalisti e insistendo che i suoi nemici stanno usando i tribunali per impedirgli di riconquistare la Casa Bianca.

Trump si sta avviando verso la nomination repubblicana nonostante una serie di altri problemi legali.