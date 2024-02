Nel 2022 Alexey Navalny diceva: “se mi ammazzano vuol dire che siamo forti. Non dovete mollare”.

AgenPress – “Vi devo dire una cosa: non siete autorizzati a mollare. Se decidono di ammazzarmi vuol dire che siamo incredibilmente forti. Dobbiamo utilizzare questo potere”. Lo dice Alexei Navalny in una clip tratta dal film dal titolo “Navalny” di Daniel Rohr del 2022, un documentario che ruota attorno al leader dell’opposizione russa e agli eventi legati al suo avvelenamento, prodotto da HBO Max e CNN Films.

Immagini che in queste ore stanno diventando virali. “Non bisogna mollare: dobbiamo ricordarci che abbiamo una grande forza che è stata oppressa da queste persone cattive. Non capiamo di quanto siamo forti in questo momento. L’unica cosa necessaria perchè il male trionfi è che le brave persone non facciano nulla. Quindi non siate passivi”.