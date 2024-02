Nasce Acto BookClub

AgenPress. Ogni anno in Italia si pubblicano 85 mila novità editoriali tra stampati e online, il 50% circa è pubblicato in proprio dagli stessi autori, il 70% circa dei volumi dopo 90 giorni non è più considerato novità e viene tolto dal mercato e dagli scaffali per essere mandato al macero.

Oggi la sopravvivenza di un libro è possibile solo online. Per questo è nato sul sito dell’associazione pazienti Acto Italia il progetto Acto BookClub che sarà presentato martedì 20 febbraio 2024 alle ore 18.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Acto Italia.

Acto BookClub è nato per raccogliere, valorizzare e dare lunga vita ai libri firmati da donne malate, da medici e da caregiver che hanno affrontato il complesso mondo della malattia oncologica con un focus particolare sulle neoplasie ginecologiche che stanno al centro della missione associativa di ACTO. Una raccolta preziosa di libri che narrano esperienze personali, rapporti medico-paziente e riflessioni sui temi cruciali legati alla qualità di vita durante e dopo il cancro.

Ma Acto BookClub vuole essere non solo una biblioteca virtuale ma anche un luogo vivo in cui si potranno seguire reading online e uno spazio di dialogo per autori ed editori che desiderano presentare il proprio lavoro agli oltre 100mila utenti del sito ACTO Italia o segnalare libri di interesse e spunti di lettura.

Di tutto questo si parlerà nella presentazione condotta dalla giornalista Lorella Bertoglio con la partecipazione della presidente di Acto Italia, Nicoletta Cerana e delle autrici Barbara Dal Ferro, Adriana Latti, Valentina Lombardi, Giusy Scandurra. Quattro donne, quattro storie diverse che hanno trovato nella scrittura una fonte di forza e connessione e che, a loro volta, saranno di ispirazione a tante altre donne coinvolte nella battaglia contro il cancro la cui fatica letteraria non deve andare perduta.