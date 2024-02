E’ morto Alexey Navalny, oppositore di Putin. 47 anni, era detenuto in prigione all’interno del Circolo Polare Artico

AgenPress – Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è morto in carcere, ha reso noto il servizio carcerario del paese, in quello che probabilmente verrà visto come un assassinio politico attribuibile a Vladimir Putin.

Navalny, 47 anni, uno dei critici più visibili e persistenti di Putin, era detenuto in una prigione a circa 40 miglia a nord del Circolo Polare Artico dove era stato condannato a 19 anni sotto un “regime speciale”. In un video dalla prigione a gennaio , era apparso magro con la testa rasata.

“Il 16 febbraio 2024, nella colonia penale n. 3, il detenuto AA Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza”, ha riferito l’agenzia di stampa Interfax, citando il servizio di orazione del paese.

“Sul posto sono immediatamente arrivati ​​gli operatori sanitari della struttura ed è stata chiamata l’equipe medica d’emergenza. Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici d’urgenza hanno confermato la morte del condannato”, ha aggiunto.

La sua morte lascia l’opposizione russa, ostacolata da anni di persecuzioni e procedimenti giudiziari, senza una figura chiara. Tutti i critici più importanti di Putin sono ora morti, incarcerati o in esilio. Ma Navalny era, senza dubbio, la più grande spina nel fianco del Cremlino.

Per oltre un decennio, ha guidato le proteste a livello nazionale contro le autorità, si è candidato per sfidare i membri dell’establishment russo e ha creato una rete di uffici elettorali in tutto il paese che da allora sono stati smantellati.

Il Cremlino ha detto di non avere informazioni sulla causa della morte. All’inizio di dicembre era scomparso da una prigione nella regione di Vladimir, dove stava scontando una condanna a 30 anni con l’accusa di estremismo e frode, che aveva definito una punizione politica per aver guidato l’opposizione anti-Cremlino negli anni 2010. Non si aspettava di essere rilasciato durante la vita di Putin.

Ex politico nazionalista, Navalny ha contribuito a fomentare le proteste del 2011-2012 in Russia conducendo una campagna contro le frodi elettorali e la corruzione del governo, indagando sulla cerchia ristretta di Putin e condividendo i risultati in video che hanno raccolto centinaia di milioni di visualizzazioni.

Il culmine della sua carriera politica è arrivato nel 2013, quando ha vinto il 27% dei voti in un concorso a sindaco di Mosca che pochi credevano fosse libero o giusto. Per anni è rimasto una spina nel fianco del Cremlino, identificando un palazzo costruito sul Mar Nero per uso personale di Putin, ville e yacht utilizzati dall’ex presidente Dmitry Medvedev e una prostituta che collegava un alto funzionario della politica estera con un noto oligarca.

Nel 2020, Navalny è entrato in coma dopo un sospetto avvelenamento tramite novichok da parte del servizio di sicurezza russo dell’FSB ed è stato evacuato in Germania per cure. Si è ripreso ed è tornato in Russia nel gennaio 2021, dove è stato arrestato con l’accusa di violazione della libertà condizionale e condannato alla prima di numerose pene detentive che avrebbero totalizzato più di 30 anni dietro le sbarre.

Putin ha recentemente lanciato una campagna presidenziale per il suo quinto mandato. È già il leader russo più longevo dai tempi di Joseph Stalin e potrebbe superarlo se si candidasse di nuovo per una carica nel 2030, una possibilità dato che ha fatto riscrivere le regole costituzionali sui limiti di mandato nel 2020.