E’ morto Alexey Navalny, combatteva Putin e la corruzione. Più volte sopravvissuto agli avvelenamenti

AgenPress – Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è morto in prigione, hanno riferito venerdì i media statali del paese, ponendo fine a una lotta durata anni contro la corruzione e il Cremlino che lo ha visto sopravvivere a diversi tentativi di avvelenamento.

Il politico dell’opposizione Alexey Navalny è morto in una colonia russa. Secondo il Servizio penitenziario federale (FSVP), Navalny si è sentito improvvisamente male dopo una passeggiata . I medici non sono riusciti a rianimarlo.

“Il detenuto O. A. Navalnyi si è sentito male dopo la passeggiata, è svenuto quasi immediatamente. Il personale medico dell’istituto è arrivato immediatamente, è stata chiamata l’équipe medica di emergenza. Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, che non hanno dato risultati positivi. Hanno confermato i medici di emergenza la morte del condannato”, si legge nel comunicato.

Il progetto “Chek-OGPU”, citando fonti , riferisce che Navalny avrebbe avuto un coagulo di sangue.

“L’esame è già pronto. A Navalny sembra che si sia rotto un coagulo di sangue. In ogni caso si tratta di un omicidio politico”.

Non molto tempo dopo che il governo russo aveva dichiarato la morte di Navalny, il portavoce di Navalny ha detto che, per ora, non hanno conferma della sua morte e che si rivolgeranno al pubblico non appena avranno maggiori informazioni.

“Per ora non ne abbiamo alcuna conferma. L’avvocato di Alexey sta volando adesso. Non appena avremo qualsiasi tipo di informazione, la forniremo”, ha scritto su X Kyra Yarmysh, portavoce di Navalny.

Navalny era detenuto in un campo di prigionia artico, dopo essere stato trasferito lì a dicembre.

“Secondo la decisione della famiglia di Oleksiy Navalny, non commenterò assolutamente nulla. Ora stiamo indagando. Mercoledì era presente l’avvocato di Oleksiy. Allora tutto era normale”, ha detto Solovyov.

La morte di Navalny è già stata commentata al Cremlino. Il portavoce di Putin, Dmytro Peskov, ha dichiarato in una conferenza stampa che l’ispezione si sta svolgendo secondo tutte le regole. Ha osservato che i medici scopriranno cosa ha causato la morte. Putin è già stato informato di quanto accaduto.