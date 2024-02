Anguillara Sabazia. Bimba di 2 anni aggredita da due cani della nonna. E’ gravissima

AgenPress – Una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite dai due cani della donna, tra cui un pastore tedesco, ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. La bimba, in seguito alle ferite riportate, è stata portata con l’elicottero dal 118 al Policlinico Gemelli in prognosi riservata. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sono gravissime. La bambina ha subito lesioni multiple alla testa, viso ed arti. I medici sono intervenuti intubandola ed è ora in sedazione profonda.

L’aggressione è avvenuta a casa dei nonni della bambina che l’accudivano mentre i genitori erano a lavoro. Sul posto i carabinieri della stazione di Bracciano i forestali e la polizia locale. Anche l’anziana è stata portata in ospedale.