Alexey Navalny. Radicali, ha pagato con la vita il coraggio di aver sfidato il regime criminale di Putin

Chi, come noi, crede in un futuro di libertà e democrazia per la Russia oggi è in lutto e chiede verità per Alexei Navalny. Un giorno la giustizia busserà alle porte del Cremlino e Vladimir Putin dovrà rispondere dei suoi numerosi crimini. Oggi Alexei Navalny ha subito lo stesso destino di tanti oppositori del Cremlino, ma il veleno della tirannia non potrà mai uccidere il sogno di una Russia libera.