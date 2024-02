Alexey Navalny. Biden: Putin responsabile della sua morte, un altro esempio di brutalità. Era voce potente della verità

AgenPress – Il dittatore russo Vladimir Putin è responsabile della morte del leader dell’opposizione Alexei Navalny, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 16 febbraio.

“Le notizie sulla sua morte, se vere, e non ho motivo di credere che non lo siano”, ha detto Biden, sottolineando che le autorità russe “inventeranno la loro storia”.

“Non commettere errori, Putin è responsabile della morte di Navalny”, ha detto Biden alla stampa, definendolo un altro esempio della brutalità del leader russo.

Rispondendo più tardi a un giornalista, Biden ha chiarito che Washington non conosce le circostanze esatte della morte di Navalny, ma ha detto che sono certamente il risultato delle azioni di “Putin e dei suoi delinquenti”.

Al presidente sono state ricordate le sue parole del 2021 secondo cui la Russia avrebbe dovuto affrontare “conseguenze devastanti” se fosse successo qualcosa a Navalny.

Biden ha chiarito che da allora la Russia ha già dovuto affrontare “moltissime conseguenze”, comprese sanzioni estese e perdite militari in Ucraina. Non ha rivelato eventuali ulteriori passi che gli Stati Uniti avrebbero intrapreso in risposta alla morte di Navalny, affermando che vengono prese in considerazione molteplici opzioni.

Il presidente degli Stati Uniti ha lodato Navalny “come una potente voce della verità”, affermando che, nonostante la persecuzione del Cremlino, è tornato in Russia “perché credeva profondamente nel suo Paese”.

“Putin non prende di mira solo i cittadini di altri paesi, come possiamo vedere in questo momento in Ucraina, ma infligge crimini terribili anche al suo stesso popolo”, ha detto il presidente.

Biden ha aggiunto che questa tragedia dovrebbe ricordare agli Stati Uniti la posta in gioco in questo momento, esortando nuovamente il Congresso ad approvare ulteriori aiuti per l’Ucraina.

I media russi hanno riferito il 16 febbraio che Navalny è morto in prigione. Navalny era detenuto in una colonia penale nel distretto autonomo di Yamal-Nenets, all’estremo nord della Russia.

Secondo il servizio carcerario, Navalny avrebbe perso conoscenza e non sarebbe stato possibile rianimarlo.

La colonia penale in cui è stato detenuto Navalny si trova in un remoto insediamento a nord del Circolo Polare Artico, con “condizioni difficili” e accesso limitato alla consegna delle lettere, secondo Zhdanov, il capo della Fondazione anticorruzione istituita da Navalny.

Navalny era precedentemente detenuto nel carcere di alta sicurezza IK-6 Melekhovo nell’oblast russo di Vladimir.

Navalny stava scontando una pena detentiva di 2,5 anni dal 2021 e una condanna separata di 9 anni per accuse di frode dal 2022.

Un tribunale russo ha anche condannato Navalny a 19 anni di carcere di massima sicurezza nell’agosto 2023 con l’accusa di estremismo per aver creato la Fondazione anticorruzione.

Tutti questi casi sono stati riconosciuti come motivati ​​politicamente e inventati dalle organizzazioni internazionali e dai governi per i diritti umani.

Navalny è stato avvelenato in Russia nel 2020 ed è stato trasportato in aereo per cure in Germania. I medici tedeschi hanno detto che era stato avvelenato con l’agente nervino Novichok, un’arma chimica prodotta dal governo russo.