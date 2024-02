Alexey Navalny. Avvocato ed economista è stato punito e rinchiuso in cella di punizione 27 volte, per 300 giorni

AgenPress – Nato nel 1976 nella piccola città di Bytyn, vicino a Mosca, Alexey Navalny ha studiato come avvocato ed economista, ma è entrato in politica nel 2008, fondando il suo fondo anti-corruzione, FBK, tre anni dopo.

Era noto per le sue capacità oratorie, nonché per l’utilizzo dello spazio online per promuovere i risultati delle sue indagini e diffondere il suo ideale di quella che chiamava la “meravigliosa Russia di domani”. La sua esperienza digitale lo ha reso particolarmente popolare tra gli adolescenti e i giovani russi con una mentalità più democratica.

Navalny è diventato famoso come il critico più esplicito del Cremlino in Russia dopo aver condotto una serie di indagini anti-corruzione su membri dell’élite russa.

La sua denuncia nel 2017 dello stile di vita sontuoso di Dmitry Medvedev, ex presidente e primo ministro, ha portato a proteste di massa. E un’indagine su un lussuoso “palazzo segreto” sulla costa russa del Mar Nero, presumibilmente di proprietà di Putin, ha provocato un’ondata di indignazione in tutta la Russia nel 2021.

Navalny ha tentato di candidarsi contro Putin alle elezioni presidenziali del 2018, ma gli è stato impedito di partecipare alla corsa a causa di una condanna per appropriazione indebita del 2014 , che ha categoricamente negato come inventata per tenerlo fuori dalla politica. I funzionari russi hanno tenuto a non fare riferimento a Navalny per nome per evitare di aumentare la sua visibilità in pubblico.

Durante un viaggio d’affari in Russia nell’agosto 2020, Navalny è stato avvelenato con un agente nervino militare in un attentato alla sua vita di cui ha incolpato direttamente Putin.

Durante tutta la sua pena detentiva, Alexei Navalny non ha quasi mai rilasciato dalla cella di punizione. Sanzioni assolutamente selvagge e assurde gli furono imposte più e più volte. Dall’agosto 2022, Alexei Navalny è stato in cella di punizione 27 volte: ha trascorso più di 300 giorni in celle di punizione!

La cella di punizione è uno dei tipi di punizione più severi in una colonia. Durante il periodo di detenzione il detenuto non ha né effetti personali né cibo, durante il giorno la cuccetta è fissata al muro e una volta al giorno per un’ora gli vengono distribuiti un libro o strumenti per scrivere.

Lì sono vietate le visite, i trasferimenti, le telefonate e persino l’acquisto di cibo dal negozio del carcere.