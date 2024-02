Usa. Nuove minacce di Donald Trump agli alleati Nato. “Se non pagheranno, non li proteggeremo”

AgenPress – Donald Trump ha raddoppiato la sua minaccia di indebolire la Nato , ripetendo la minaccia di non proteggere i paesi che ritiene non paghino abbastanza per mantenere l’alleanza e sostenendo che tali nazioni “ridono della stupidità” degli Stati Uniti.

Durante una manifestazione nella Carolina del Sud , Trump ha detto: “Ho detto: ‘Guarda, se non pagheranno, non proteggeremo, ok?’ E [Joe] Biden che ha detto: “Oh, è così brutto”. È così terribile che direbbe una cosa del genere”.

“Uno dei capi di stato ha detto: ‘Ciò significa che se non paghiamo i conti, non ci proteggerete?’ Questo è esattamente ciò che significa. Non ti proteggerò.”

Il giorno successivo, l’ex presidente e probabile candidato repubblicano ha parlato con i giornalisti fuori dal tribunale di New York City , dove ha assistito a un’udienza nel suo processo penale con l’accusa di pagamenti in denaro nascosti a una star del cinema per adulti.

“I paesi della NATO devono pagare”, ha detto Trump . “Devono pagare i conti. Gli Stati Uniti ricevono 200 miliardi di dollari e loro 25 miliardi di dollari. La loro economia, quando si sommano i paesi che compongono la NATO, ha all’incirca le stesse dimensioni della nostra economia. Quindi noi guadagniamo 200 miliardi di dollari, loro 25 miliardi ed è molto più importante per loro perché c’è un oceano tra [noi e la Russia]”.

La fonte delle cifre di Trump non è stata immediatamente chiara. I membri della Nato si sono impegnati a pagare ogni anno almeno il 2% del Pil per la difesa. Le stime della Nato dicono che la Polonia spende di più, con il 3,9%, mentre gli Stati Uniti sono secondi con il 3,5%.

Giovedì Trump ha continuato: “Quindi i paesi della NATO devono pagare. Non pagano, non pagano quello che dovrebbero e ridono della stupidità degli Stati Uniti d’America. Non dovremmo farlo. Stanno ridendo di noi. Pensano che siamo un paese stupido a causa della nostra leadership”.

Questa settimana il Senato degli Stati Uniti ha approvato un aiuto di 60 miliardi di dollari per l’Ucraina (che non è membro della NATO) nella sua lotta contro l’invasione russa, una mossa accolta con favore da Biden. Ma è improbabile che i repubblicani che controllano la Camera degli Stati Uniti approvino il disegno di legge.

La settimana scorsa, Trump ha suscitato indignazione e allarme quando ha affermato che avrebbe incoraggiato la Russia ad attaccare i membri della NATO che riteneva finanziariamente delinquenti.

Biden ha espresso indignazione , dicendo martedì ai giornalisti alla Casa Bianca: “Riuscite a immaginare un ex presidente degli Stati Uniti che dice una cosa del genere? Il mondo intero lo ha sentito. La cosa peggiore è che lo dice sul serio. Nessun altro presidente nella nostra storia si è mai inchinato davanti a un dittatore russo. Lasciatemelo dire nel modo più chiaro possibile: non lo farò mai.

“Per l’amor di Dio, è stupido, è vergognoso, è pericoloso. Non è americano. Quando l’America dà la sua parola significa qualcosa, quindi quando prendiamo un impegno, lo manteniamo. E la Nato è un impegno sacro”.

Bloomberg News ha riferito che gli alleati di Trump che si preparano per un possibile secondo mandato “hanno discusso essenzialmente di un’alleanza Nato a due livelli, in cui l’articolo cinque – che richiede la difesa comune di qualsiasi membro sotto attacco – si applicherebbe solo alle nazioni che raggiungono gli obiettivi di spesa per la difesa”.

A Bruxelles, Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato , ha affermato che Trump minaccia di “minare la credibilità del deterrente della Nato”.

Giovedì Stoltenberg ha detto ai giornalisti che gli investimenti nella difesa tra i paesi membri erano “sulla strada giusta”.

“Siamo 31 nazioni democratiche su entrambe le sponde dell’Atlantico”, ha detto Stoltenberg. “E da quando esiste questa alleanza, ci sono stati punti di vista e discussioni diverse”.

Dicendosi “fiducioso che la NATO rimarrà l’alleanza più forte e di maggior successo della storia”, Stoltenberg ha aggiunto: “Mi aspetto che gli Stati Uniti continuino a essere un fedele alleato”.