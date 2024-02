AgenPress – Nella sua ultima intervista, il presidente russo Vladimir Putin ha chiaramente dimostrato che la sua politica si basa sul nazismo di Hitler.

Lo ha affermato la rappresentante permanente ad interim dell’Ucraina presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Victoria Kuvshynnikova, in una riunione del Consiglio permanente dell’OSCE.

“Qualcuno si chiederà da dove viene questo estremo disprezzo per la vita di persone innocenti? Le ultime dichiarazioni di Vladimir Putin danno un’idea chiara della sua natura. Come sempre, si è trattato ancora una volta di un misto di storia falsificata, disinformazione e menzogne”, ha affermato il diplomatico.

Putin ha ripetuto ancora una volta che l’Ucraina non sarebbe mai esistita e che gli ucraini non sono mai stati un altro popolo. “Questo è esattamente ciò da cui Putin è stato guidato quando ha iniziato la sua aggressione contro l’Ucraina 10 anni fa. E questo spiega perché la Russia oggi è concentrata sulla… distruzione della nazione ucraina. Perché quando qualcuno nega a qualcuno il diritto di esistere, finisce sempre con omicidio di massa… Perché una tale negazione fornisce sempre una falsa “ragione” per le atrocità genocide”, ha detto Kuvshynnikova.

Ha sottolineato che le dichiarazioni di Putin sono state più eloquenti che mai. “Ora è più che chiaro da dove la Russia sta copiando la sua politica di razzismo, dopo che Putin ha affermato che “Hitler è stato costretto a iniziare una guerra mondiale” perché i suoi vicini erano intransigenti riguardo alle sue richieste territoriali. Naturalmente, è ironico che la Russia sia così La cosiddetta lotta contro il neonazismo finì per giustificare il nazismo stesso. Ma non era forse un indizio che l’Ucraina dovesse soddisfare le pretese territoriali della Russia?

Kuvshinnikova ha aggiunto che questa richiesta viene ripetuta anche dai diplomatici russi presso l’OSCE, affermando la necessità di “riconoscere le realtà sul terreno” invece di attuare la formula di pace ucraina.

Lei ha sottolineato che la comunità internazionale dovrebbe fornire all’Ucraina “tutto ciò di cui ha bisogno per vincere”, affinché l’aggressione russa non diventi un incoraggiamento per “potenziali aggressori in altre parti del mondo”.

Il conduttore televisivo americano Tucker Carlson ha intervistato Vladimir Putin, in cui ha presentato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina come un tentativo di restituire “terre storicamente russe”.