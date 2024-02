AgenPress – Per l’anno in corso la Federazione Russa ha previsto nel suo budget per l’esercito 120 miliardi di dollari. Pertanto, se consideriamo il rafforzamento delle capacità di combattimento dei paesi della NATO, il 2% del PIL destinato agli armamenti non è molto.

Lo ha detto alla radio ucraina , secondo l’Ukrinform, Vladyslav Selezniov, colonnello di riserva della marina ucraina. “Qui dobbiamo capire quale obiettivo vogliamo raggiungere. Non per niente molti noti esperti e politici occidentali sottolineano che l’Europa collettiva ha dai 3 ai 6-8 anni prima del primo scontro armato tra l’esercito russo e l’esercito dei paesi che sono membri dell’Alleanza del Nord Atlantico. Cioè, se guardiamo al rafforzamento delle capacità di combattimento dei paesi della NATO attraverso questo prisma, allora ovviamente il 2% del PIL per gli armamenti non è molto”, ha detto Selezniov. Quest’anno la Federazione Russa ha previsto nel suo bilancio per l’esercito 120 miliardi di dollari, che sono tanti soldi, e Putin non nasconde affatto i suoi piani. “Putin è deluso. Sogna di firmare il secondo accordo di Yalta sulla ridivisione del mondo. E penso che continuerà a lavorare su questo caso. Pertanto, le risorse che dovrebbero essere destinate a rendere più potenti gli eserciti dei paesi della NATO dovrebbe essere piuttosto serio e su larga scala”, ha detto il colonnello di riserva. Per quanto riguarda l’esito del 19° incontro di Ramstein, Seleznev ha espresso il suo parere sulle “notizie incoraggianti”: “Alla fine dell’incontro di Ramstein, non abbiamo sentito dati specifici sul volume e sui tempi delle consegne di armi di artiglieria e munizioni. Ma spero che questo è stato fatto unicamente con l’obiettivo di far sapere il meno possibile al nemico, e tutti questi processi vengono contratti e discussi dietro le quinte. Quindi penso che avremo le risorse adeguate.” Dopo il 19esimo incontro nel formato Ramstein, il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha affermato che i rappresentanti dei ministeri della difesa di 15 paesi hanno firmato a Bruxelles un accordo per creare una nuova Coalizione di capacità – una difesa aerea e missilistica integrata. L’esperto militare ritiene che ciò sia importante anche alla luce delle dichiarazioni di Donald Trump, un candidato presidenziale molto probabile, sul ritiro degli Stati Uniti dalla NATO. Pertanto, i Paesi dell’Alleanza “potrebbero trovarsi faccia a faccia con la minaccia rappresentata da Mosca e dai suoi satelliti”.