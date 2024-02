Ucraina. Le truppe russe stanno tentando di implementare la teoria sovietica della battaglia profonda degli anni ’20 e ’30

AgenPress – Le forze russe stanno lavorando per ripristinare la manovra sul campo di battaglia attraverso la teoria sovietica della battaglia profonda, ma hanno difficoltà ad attuare la strategia a causa delle attuali capacità ucraine, ha riferito l’Istituto per lo studio della guerra (ISW).

L’osservatore militare ucraino Kostyantyn Mashovets ha affermato che le forze russe stanno tentando di implementare la teoria sovietica della battaglia profonda per la pianificazione operativa per sfondare rapidamente le difese ucraine, ma non riescono a ottenere gli effetti delle operazioni sovietiche di battaglia profonda.

La teoria della battaglia profonda è un prodotto dell’arte operativa sovietica sviluppata negli anni ’20 e ’30, progettata per ripristinare la manovra sul campo di battaglia dopo la prima guerra mondiale ingaggiando il nemico su più fronti e in profondità a livello tattico e operativo attaccando il nemico. risorse a tutti i livelli con artiglieria, attacchi aerei e attacchi contro le retrovie nemiche insieme ad attacchi frontali per penetrare le linee difensive del nemico.

La teoria della battaglia profonda presuppone inoltre che una progettazione operativa di successo includa piani in sequenza per operazioni successive per impedire al difensore di ristabilire posizioni difensive coerenti a seguito di una penetrazione e del suo sfruttamento.

I principi operativi chiave della teoria della battaglia profonda sono ancora validi nella guerra moderna, e l’esercito russo potrebbe ripristinare la manovrabilità sul campo di battaglia e superare le difese ucraine se riuscisse a pianificare ed eseguire con successo campagne operativamente valide utilizzando la teoria della battaglia profonda. Le forze ucraine potrebbero anche utilizzare la teoria della battaglia profonda per ripristinare la manovra sul campo di battaglia a proprio vantaggio se i loro sostenitori occidentali fornissero loro le risorse adeguate.

Mashovets, tuttavia, ha osservato che le attuali capacità limitate delle forze russe, in particolare nel condurre un efficace fuoco di controbatteria, colpire obiettivi a profondità operativa, nascondere le concentrazioni di forze al nemico e combattere la parità tecnologica ucraina, stanno impedendo alle forze russe di raggiungere il livello operativo di sorpresa necessario. per sfondare le linee ucraine e condurre operazioni di battaglia profonde.

Mashovets ha affermato che il comando militare russo non riesce a implementare alcune innovazioni tecnologiche nella pianificazione operativa, inclusa la posa di mine a distanza; operazioni con droni su larga scala; comando e controllo; e comunicazioni che utilizzano la tecnologia moderna.