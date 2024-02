Milleproroghe, Schillaci. “Soddisfazione per gli emendamenti approvati”

AgenPress. “Con gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe diamo risposte importanti ai cittadini e al personale sanitario. La proroga a tutto il 2024 dello scudo penale per i medici è un segnale di attenzione significativo rispetto al tema della colpa medica di cui il Governo si è fatto carico da subito e su cui si sta lavorando.

La possibilità per i medici di restare in servizio fino a 72 anni vuole rappresentare una prima temporanea risposta al problema dell’attuale carenza di personale.

Come avevo annunciato, garantiamo le risorse per il Fondo sui disturbi alimentari insieme all’ulteriore rifinanziamento del cosiddetto bonus psicologo, mentre aumentiamo di 400 mila euro per il 2024 il fondo per l’assistenza ai bambini affetti da patologie oncologiche.

Sono solo alcune delle misure contenute nel decreto che dimostrano, ancora una volta, che questo Governo mantiene gli impegni”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.