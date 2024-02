Lazio. Mattia (Pd), bene annuncio oltre 100 specialisti per riabilitazione minori

AgenPress. “Sono in via di pubblicazione sul BURL due graduatorie concorsuali appena approvate con oltre 100, tra vincitori e idonei, per Dirigente Medico di Neuropsichiatria e Terapeuta della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva, entrambi svolti dall’Asl Roma 5 in aggregazione con altre Aziende e a valenza regionale.

Così, citando testuali parole, ha risposto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Maselli, alla mia interrogazione, svoltasi oggi in Consiglio regionale, sulla carenza di personale nella struttura per la Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione (TSMREE) in Età Evolutiva del quartiere San Paolo di Roma, nell’VIII municipio, che fa capo all’Asl Roma 2, e che, grazie alla segnalazione dei presidenti delle Consulte permanenti degli altri municipi afferenti all’Asl Rm 2, abbiamo scoperto essere una criticità molto più diffusa ai danni di tanti minori con fragilità e delle rispettive famiglie.

Bene quindi l’annuncio di queste nuove assunzioni in arrivo, che, pur facendo capo all’Asl Rm 5, coinvolgeranno, a detta dell’assessore Maselli, anche le altre aziende sanitarie. Continueremo a monitorare affinché questa promessa sia mantenuta e la risposta che ne derivi sia adeguata alle esigenze dei vari territori e delle loro famiglie”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine della seduta del Consiglio regionale tenutasi oggi alla Pisana.