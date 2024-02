Cisterna di Latina: Mattia (Pd), stop mattanza. Insieme contro femminicidi

AgenPress. “Ha perso la madre e la sorella, uccise per mano dell’ex fidanzato, che in verità voleva uccidere lei che però è riuscita a scampare alla strage. E’ davvero atroce la storia del duplice femminicidio, che poteva essere triplo, consumatosi a Cisterna di Latina, sul nostro territorio.

Desyrée Amato, la 22enne bersaglio dell’omicida è riuscita a salvarsi ma ora dovrà fare i conti con il trauma del lutto e della violenza che hanno invaso la sua vita. A lei e ai suoi cari va la mia vicinanza. La sua storia sia un monito per tutte le donne e gli uomini delle Istituzioni affinché insieme si possa fermare questa mattanza e invertire la rotta di un 2023 che in Italia, secondo i dati della Polizia di Stato, si è appena concluso con oltre 100 femminicidi in meno di un anno”.

Lo dichiara la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, ambasciatrice di Telefono Rosa.