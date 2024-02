Israele ha un video del leader Sinwar in un tunnel a Khan Yunis. Hamas utilizza l’ospedale Al Shifa per le armi

AgenPress – Le forze di difesa israeliane hanno ottenuto il video di una telecamera di sicurezza che mostra il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, all’interno di un tunnel sotto la città di Khan Younis, nel sud di Gaza, con sua moglie, i figli e un altro uomo non identificato, ha detto alla CNN un funzionario della sicurezza israeliano. Martedì.

Non è chiaro quando il video sia stato registrato e ottenuto e in quali condizioni si trovasse Sinwar. Israele ha accusato Sinwar di essere la “mente” dietro l’attacco del 7 ottobre da parte del gruppo, anche se gli esperti dicono che probabilmente è uno dei tanti coinvolti.

Hamas usa l’ospedale di Al-Shifa a Gaza come copertura per immagazzinarvi le armi grazie ad un tunnel lungo oltre 200 metri dotato di acqua, elettricità e aria condizionata. Lo rivelano documenti dell’intelligence israeliana di cui il New York Times ha preso visione. Tuttavia, secondo alcuni analisti, i documenti non dimostrerebbero che sotto l’ospedale ci fosse il comando centrale di Hamas, come invece sostenuto da Israele prima dell’invasione del 27 ottobre.

Dall’inizio della guerra gli ospedali di Gaza sono stati al centro del dibattito con accuse reciproche da entrambe le parti di strumentalizzare la sofferenza dei civili. In quattro mesi di conflitto, le truppe israeliane hanno fatto irruzione in diverse strutture, tra cui il Kamal Adwan e il pediatrico Al-Rantisi, per cercare armi e combattenti.

Ma l’ospedale di Al-Shifa, la più grande struttura medica a Gaza, è diventato una sorta di simbolo. Stando alle immagini e ai documenti riservati esaminati dal New York Times, il tunnel si estende oltre l’ospedale e probabilmente si collega alla più ampia rete sotterranea di Hamas.

I soldati di Israele avrebbero trovato bunker, alloggi per dormire e una stanza con dei computer. Funzionari americani hanno affermato che le loro informazioni confermano quelle israeliane sul fatto che Hamas abbia utilizzato l’Al-Shifa per nascondere qualche ostaggio. Secondo l’intelligence Usa in particolare i miliziani hanno evacuato il complesso giorni prima che le forze israeliane lo occupassero, distruggendo documenti e dispositivi elettronici.