Cambiamenti climatici. Orsi polari a rischio fame a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Nel mondo 26mila esemplari

Ma durante i mesi più caldi molte parti dell’Artico sono ora sempre più libere dai ghiacci. Nel Manitoba occidentale, dove è stato condotto questo studio, il periodo senza ghiacci è aumentato di tre settimane tra il 1979 e il 2015.

Per capire come sopravvivono gli animali quando il ghiaccio scompare, i ricercatori hanno seguito le attività di 20 orsi polari durante i mesi estivi per un periodo di tre anni.

Oltre a prelevare campioni di sangue e pesare gli orsi, gli animali sono stati dotati di collari con videocamera dotati di GPS.

Ciò ha permesso agli scienziati di registrare i movimenti degli animali, le loro attività e ciò che mangiavano. Nei mesi estivi senza ghiaccio, gli orsi hanno adottato diverse strategie per sopravvivere, alcuni essenzialmente riposando e conservando le proprie energie. La maggior parte cercava di cercare vegetazione o bacche o nuotava per vedere se riusciva a trovare cibo. Entrambi gli approcci hanno fallito, con 19 dei 20 orsi coinvolti nello studio che hanno perso massa corporea, in alcuni casi fino all’11%.

Nel mondo sono rimasti circa 26.000 orsi polari, la maggior parte in Canada. Popolazioni si trovano anche negli Stati Uniti, in Russia, Groenlandia e Norvegia.

Gli orsi polari sono considerati a rischio di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), e il cambiamento climatico è un fattore chiave nel loro declino.

I maschi adulti possono raggiungere una lunghezza di circa 3 metri e un peso vicino ai 600 kg.

Gli orsi polari possono mangiare fino a 45 kg di grasso in una sola volta.

Questi orsi hanno un potente senso dell’olfatto e possono fiutare la preda fino a 16 km di distanza.

Questi animali sono abili nuotatori e sono stati avvistati fino a 100 km al largo. Possono nuotare a una velocità di circa 10 km all’ora, in parte grazie alle loro zampe leggermente palmate.

“È probabile che in futuro gli orsi polari scompariranno dalle aree in cui il ghiaccio marino andrà perduto, ma è difficile dire quando e dove”, ha affermato Jon Aars del Norwegian Polar Institute, non coinvolto nello studio.

“Alcune aree avranno buone condizioni per gli orsi anche tra molti decenni.”