Bandecchi contro l’Ordine dei giornalisti: “Mi cancello dall’albo, mi sono rotto i cogli*ni di venire da voi ogni due mesi””

AgenPress. Stefano Bandecchi si cancella dall’albo dei giornalisti elenco pubblicisti. La decisione del segretario di Alternativa Popolare è stata annunciata oggi, martedì 13 febbraio 2024.

Riguardo alle motivazioni che l’hanno spinto a prendere tale decisione, Bandecchi non utilizza giri di parole come nel suo stile: “L’Ordine dei giornalisti è anti libertario. La libertà di espressione e di parola sono negati dall’Ordine dei giornalisti che, per la terza volta, mi mette sotto indagine. Ho scritto una lettera sintetizzabile in questo modo: mi sono rotto i cogli*ni di venire da voi ogni due mesi, riprendetevi il tesserino e per favore cancellatemi dall’albo”.